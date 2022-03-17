Премьер Польши призвал Шольца, Макрона, Джонсона и Байдена посетить Киев

Канцлер ФРГ Олаф Шольц, премьер Британии Борис Джонсон, президент США Джо Байден, французский лидер Эммануэль Макрон и другие главы стран ЕС должны совершить визит на Украину. С таким предложением обратился премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью немецкой газете Bild по итогам своей поездки в Киев.

«Они должны смотреть в глаза женщинам и детям и помогать им сохранить их жизни и независимость», — сказал Моравецкий.

Он также рассказал, что во время своего визита он доставил на Украину пакет помощи от ЕC — он включает гуманитарную помощь и оборонительные вооружения. Премьер-министр отметил, что речь идет о ручных противотанковых гранатометах и зенитных ракетах Stinger.

Визит главы польского правительства в Киев состоялся 15 марта. Вместе с ним туда приехали премьер-министр Чехии Петр Фиала, премьер-министр Словении Янез Янша и вице-премьер Польши Ярослав Качиньский. В Киеве они встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским и премьером Денисом Шмыгалем.

После визита в Киев премьер Польши призвал ЕС быстро предоставить Украине статус кандидата. Также Моравецкий пообещал Зеленскому продолжить поставки вооружения на Украину. «Мы постараемся организовать оружие для обороны. Мы с вами», — сказал он.