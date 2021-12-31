Премьер Польши призвал ЕС к ответственности за высокие цены на европейский газ

Евросоюз должен разделить ответственность за «очень высокие цены на энергию». В текущей ситуации на европейском газовом рынке, полагают в Польше, отчасти виновата и Россия.

Положение дел оценил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий. Его мнение привело РИА «Новости».

«Россия сегодня несет ответственность, а Брюссель разделяет ответственность за очень высокие цены на энергию, за очень высокие цены на газ, за очень высокие цены на электрическую энергию», — подчеркнул Моравецкий.

По его словам, РФ занимается «газовым шантажом» при помощи газопровода «Северный поток — 2». Политик призвал ЕС отреагировать на происходящее «решительной политикой в краткой перспективе». Поможет и развитие газовой и энергетической инфраструктуры.

Президент РФ Владимир Путин опроверг причастность «Газпрома» в повышении цен на газ в ЕС. Все заявления на эту тему со стороны Запада глава государства назвал очередной попыткой поставить все с ног на голову. В самой компании добавляли, что никаких недостаточных поставок в Европу не было, все существующие контракты полностью выполняются. Это подтверждали и в Минэнерго Германии.