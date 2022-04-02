Премьер Польши признал бесполезность введенных против РФ санкций

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что санкции против России не дали результаты. Об этом говорит укрепление курса рубля.

«Доказательство — курс рубля, который возвращается к уровню до момента агрессии России на Украине», — процитировал его ТАСС.

Моравецкий отметил, что некоторые европейские политики говорят об отмене санкций, так как на них оказывает давление бизнес. Это невозможно, пока Украина не защитит суверенитет, иначе «Европа покажет слабость, будет унижена», считает Моравецкий.

Он призвал Европу к объединению против России и предложил конфисковать имущество россиян за рубежом, которое, по его мнению, также станет дополнительным источником денег.

Президент России Владимир Путин 24 февраля начал спецоперацию на Украине. Он назвал ее главной целью защиту людей в Донбассе, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. После этого США и другие страны ввели санкции против России.