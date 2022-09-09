Премьер Польши прибыл в Киев для обсуждения геополитики и энергобезопасности | 360°

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Премьер Польши прибыл в Киев для обсуждения геополитики и энергобезопасности

Кабмин Польши: премьер-министр Моравецкий приехал в Киев

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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий уже находится в Киеве, где обсудит с украинскими властями несколько важных тем. В частности, речь пойдет о геополитической ситуации в мире. Об этом сообщил пресс-секретарь польского кабмина Петр Мюллер телеканалу Polsat News.

«Премьер-министр Матеуш Моравецкий прибыл в Киев. Будет серия из нескольких встреч», — сказал Мюллер.

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Он отметил, что на запланированных встречах польский премьер обсудит с украинской стороной важные вопросы, связанные с геополитической ситуацией, рынком энергии, а также военная и энергетическая безопасность.

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Представитель польского правительства также признался, что об определенных пунктах программы сообщается с отсрочкой из соображений безопасности.

Ранее СМИ писали, что союз с Украиной и выход из Евросоюза грозит Польше потерей земель. Риск существует из-за желания Германии вернуть часть своей бывшей территории.

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