facebook_pixel
    10 августа 2020, 11:35

    Премьер Польши предложил провести чрезвычайный саммит ЕС по Белоруссии

    Эля Данилюк

    Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий настаивает на проведении чрезвычайного саммита ЕС по Белоруссии. Причина беспокойства в том, что страны граничат между собой.
    Премьер Польши предложил провести чрезвычайный саммит ЕС по Белоруссии

    «Польша несет ответственность за своих ближайших соседей. Поэтому премьер Матеуш Моравецкий в письме главе ЕС и председателю Еврокомиссии призвал организовать чрезвычайный саммит ЕС в связи с событиями в Белоруссии», — цитирует официальное заявление правительства Польши ТАСС.

    По словам премьер-министра, ЕС должен поддержать белорусов в их стремлении к свободе.

    9 августа в Белоруссии состоялись президентские выборы. Жители страны вышли на площади городов с акциями протеста против действующей власти. Милиция применила против людей слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Этими случаями уже заинтересовались в Следственном комитете.

    По официальным результатам ЦИК, большинство голосов — у действующего президента Александра Лукашенко.

    Новости SMI.FM