Премьер Польши предложил провести чрезвычайный саммит ЕС по Белоруссии

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий настаивает на проведении чрезвычайного саммита ЕС по Белоруссии. Причина беспокойства в том, что страны граничат между собой.

«Польша несет ответственность за своих ближайших соседей. Поэтому премьер Матеуш Моравецкий в письме главе ЕС и председателю Еврокомиссии призвал организовать чрезвычайный саммит ЕС в связи с событиями в Белоруссии», — цитирует официальное заявление правительства Польши ТАСС.

По словам премьер-министра, ЕС должен поддержать белорусов в их стремлении к свободе.

9 августа в Белоруссии состоялись президентские выборы. Жители страны вышли на площади городов с акциями протеста против действующей власти. Милиция применила против людей слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Этими случаями уже заинтересовались в Следственном комитете.

По официальным результатам ЦИК, большинство голосов — у действующего президента Александра Лукашенко.