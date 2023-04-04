Мир 04 апреля 2023, 13:59 Премьер Польши поздравил Финляндию с окончательным вступлением в НАТО Премьер Польши Моравецкий заявил, что Финляндия официально вошла в НАТО Unsplash

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НАТО официально принял Финляндию в свой состав. Она стала 31-й по счету страной — членом Североатлантического альянса, сказал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Его процитировали «Известия».

«Финляндия теперь в НАТО! Поздравляем! С сегодняшнего дня в альянс входит 31 страна», — написал он в соцсетях.

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Однако НАТО пока не делало заявлений о приеме Финляндии. Вывесить ее флаг и объявить членом альянса планировали 4 апреля на открытии двухдневной встречи министров иностранных дел в Брюсселе. Швецию, которая подала заявку весной 2022 года вместе с соседом, не приняли из-за требований Турции.

Украина рассчитывает, что на этом заседании определят судьбу ее заявки и дадут однозначный ответ о членстве. Однако дипломат одной из стран признался СМИ, что просьбы киевского режима решили проигнорировать — его письмо буквально осталось пылиться на столе.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков предупредил, что Россия расценит расширение НАТО как посягательство на свою безопасность и примет контрмеры.