Премьер Польши поставил России ультиматум

Россия должна определиться со своим отношением с европейскими странами, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Призыв в ультимативной форме он выдвинул в беседе с газетой La Repubblica.

«Россия должна решить: она хочет быть с Европой или против нее», — сказал политик.

По его мнению, в настоящее время российские власти исследует границы дозволенного и хотят разделить Европу. Моравецкий добавил, что Европа не должна идти на уступки, поэтому на действия РФ следует ответить новыми ограничительными мерами.

«Время уступок закончилось. На жесткую политику у нас должен быть резкий ответ в виде жестких санкций», — подчеркнул премьер.

Также он призвал ввести санкций против «Северного потока — 2». По его мнению, этот проект изначально использовался в политических целях. Моравецкий отметил, что российский газопровод может стать «символом и инструментом господства России над Центрально-Восточной Европой».

Ранее лидеры Великобритании, США, Франции, Германии и Италии призвали Россию к деэскалации на границе с Украиной.