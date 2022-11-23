Мир 23 ноября 2022, 16:19 Премьер Польши посчитал очень высокой цену, предлагаемую ЕС на газ Польский премьер Моравецкий назвал очень высокой предлагаемую ЕС максимальную цену на газ РИА «Новости»

Читать 360tv в

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что максимальная цена на газ, которую предлагают в ЕС, слишком высока. Об этом написало РИА «Новости».

Моравецкий напомнил, что Польша одной из первых выступала за введение регулирования цены на газ. Польский премьер признался, что сейчас испытывает смешанные чувства насчет предложения ЕС.

Реклама

«[Оно] действительно является предложением максимальной цены газа, но на очень высоком уровне», — сказал он.

Реклама

По словам Моравецкого, сделать потолок цен очень высоким и сказать, что дальше он не будет расти, очень просто.

«Фокус в том, чтобы удержать цену на приемлемом уровне в сегодняшних кризисных условиях. И это меня беспокоит», — резюмировал премьер-министр Польши.

Еврокомиссия предложила установить максимальную цену на природный газ на уровне 275 евро за мегаватт-час. СМИ писали, что европейские страны оказались недовольны таким потолком цен.