Премьер Польши обсудит с Тихановской ситуацию в Белоруссии

Свое заявление представитель польского правительства сделал на пресс-конференции с членом президиума координационного совета белорусской оппозиции Ольгой Ковальковой.

«Премьер Моравецкий встретится со Светланой Тихановской в канцелярии главы Совета министров. Сейчас разрабатывается программа. Главными темами переговоров будут ситуация в Белоруссии, освобождение политических заключенных и поддержка белорусского общества», — заявил Дворчик.

Сегодня Светлана Тихановская выпустила новое видеообращение. В нем она рассказала о новой акции в Белоруссии, которая запланирована на ближайшее воскресенье, 6 сентября. Она отметила, что ей очень нравится лозунг предстоящей акции: «Один за всех, и все за одного».

После президентских выборов в Белоруссии, которые прошли 9 августа, в стране начались несанкционированные акции протеста. По данным ЦИК, победу на голосовании одержал действующий лидер страны Александр Лукашенко с результатом 80,1% голосов. Светлана Тихановская получила только 10,12%. Практически сразу после выборов она уехала из страны. Несанкционированные акции в первые дни превращались в столкновения с сотрудниками правоохранительных органов. В итоге ранения получили несколько сотен человек с обеих сторон.

Созданный в республике координационный совет оппозиции призвал продолжать протесты, но делать их мирными. Власти заявили о необходимости прекратить незаконные акции.