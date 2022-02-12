Премьер Польши объявил о проигрыше Европы в противостоянии с Россией

Глав европейских государств уличили в нехватке мужества. Из-за их нерешимости Европа в итоге проиграет противостояние с Россией как в экономическом, так и в политическом плане.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в авторской статье для британского издания The Daily Telegraph указал на пассивность европейских правительства «перед лицом растущей российской угрозы».

«У лидеров не хватало мужества и решимости порвать деловые связи с Кремлем. Петля затягивается на шее Европы, а не Москвы. Европа проигрывает противостояние не только в экономическом измерении, <…> но и политически», — подчеркнул он.

Россия, добавил Моравецкий, пользуется «европейской слабостью» в своей «до боли рациональной» политике. Например, зависимость Европы от российского газа якобы дает РФ возможность оказывать влияние на решения по суверенитету Украины. Польский премьер призвал к солидарности в масштабах всего континента «перед лицом этой угрозы».

События на востоке Евросоюза он счел «последним предупреждением» для объединения. Самыми действенными аргументами для РФ, по словам Моравецкого, будут перспектива экономических санкций и четкое и ясное намерение заблокировать газопровод «Северный поток — 2».

«Эту позицию должны разделять не только Польша вместе с другими странами Центральной Европы. В критической ситуации нам нужны подлинные лидеры, чтобы покончить с угрозой и вернуть Европу на путь безопасности и развития», — заключил польский премьер.

Ранее сообщалось, что сенат США зашел в тупик с санкциями против России.