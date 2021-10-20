Премьер Польши Моравецкий раскритиковал ЕС

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Европейский союз находится на грани энергетического кризиса. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Сегодня мы стоим у порога огромного газового и энергетического кризиса», — заявил политик.

Такое мнение он высказал в ходе пленарной сессии Европарламента. Он отметил, что в Европе кризис может начаться уже в ближайшие недели. По его словам, предприятия обанкротятся, а миллионы домохозяйств десятки миллионов семей кризис может оставить на грани бедности из-за неконтролируемого роста цен.