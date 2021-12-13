Премьер Польши и канцлер Германии обсудили новые санкции против Белоруссии

Премьер Польши Матеуш Моравецкий провел встречу с новым канцлером Германии Олафом Шольцем. Стороны обсудили новые санкции против Белоруссии.

«Мы говорили о нашей восточной границе. Я представил изменяющуюся тактику режима Лукашенко в отношении использования людей как живого щита каждую ночь. Также мы оговорили будущие возможные потенциальные санкции [против Белоруссии]», — сообщил польский премьер. Цитату привело РИА «Новости».

При этом Моравецкий подчеркнул, что вопрос ограничительных мер будет еще обсуждаться на заседании Евросовета. Он отметил, что речь идет о реальных экономических санкциях.

«Мы решительны в том, чтобы защищать наши восточные границы», — заключил глава правительства Польши.

Более двух тысяч мигрантов обосновались в ноябре на белорусско-польской границе. Нелегалы хотели попасть в Евросоюз, но ни одна из стран их не пускала на свою территорию. Всего с начала года польские пограничники зафиксировали порядка 40 тысяч случаев незаконного пересечения границы. Попытки совершались со стороны Белоруссии.