06 февраля 2023, 11:18
Премьер Польши допустил начало третьей мировой войны из-за конфликта на Украине
Премьер Польши Моравецкий не исключил, что ситуация на Украине приведет к мировой войне
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что ситуация на Украине может развиваться по разным сценариям и даже привести к мировой войне. Интервью с ним опубликовала испанская газета El Mundo.
По мнению Моравецкого, конфликт закончится, когда Россия «решит уйти с территории Украины» — добровольно или принудительно.
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На вопрос о том, подразумевает ли «принудительная форма» третью мировую, польский премьер ответил: «Мы учитываем все сценарии».
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На прошлой неделе вице-премьер и министр обороны Польши Мариуш Блащак посетил Киев и принял участие в ряде мероприятий. В частности, он возложил венок к мемориалу с изображением флага Украинской повстанческой армии (УПА)*.
Пользователи Сети осудили Блащака и указали на отсутствие официальных комментариев по этому поводу.
Позже фото с этой церемонии исчезли с госсайтов и из социальных сетей, а Минобороны Польши заявило, что вице-премьер страны якобы «не преклонял колено перед флагом УПА*»: граффити располагалось на «примыкающей части стены» и будто бы случайно попало в кадр.
*Украинская повстанческая армия (УПА) — запрещенная в России экстремистская организация.
Украина
Польша
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