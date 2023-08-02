Мир 02 августа 2023, 13:47 Премьер одной из стран БРИКС не приедет на саммит в ЮАР Reuters: премьер Индии Моди не приедет на саммит БРИКС в ЮАР

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Премьер-министр Индии Нарендра Моди навряд ли примет участие в саммите БРИКС в ЮАР, сообщило Reuters. По данным источников агентства, политик вместе с тем может присоединиться к мероприятию в дистанционном формате.

Причины, по которым Моди может не приехать на саммит, собеседники Reuters не назвали. Других подробностей агентство не привело.

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Индия является одной из стран — лидеров БРИКС. Саммит объединения состоится в Йоханнесбурге 22–24 августа. На повестке будет в том числе вопрос расширения и включения в БРИКС новых стран.

Делегацию России на саммите представит министр иностранных дел Сергей Лавров. Президент Владимир Путин будет принимать участие дистанционно.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отмечал, что российский лидер сможет обменяться мнениями с коллегами по видеосвязи. Общение будет полноценным, указал представитель Кремля.