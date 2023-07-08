Мир 08 июля 2023, 05:33 Премьер Нидерландов подаст в отставку NOS: премьер Нидерландов Марк Рютте заявил, что подает в отставку Pxhere

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Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте объявил о том, что собирается уйти в отставку. Прошение об этом он намерен подать королю, сообщила Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS).

Такое объявление Рютте сделал после того, как правительственная коалиция после долгих консультаций так и не договорилась о мерах по ограничению притока просителей убежища.

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Он отметил, что «разногласия непреодолимы».

«Сегодня вечером мы, к сожалению, пришли к выводу, что разногласия непреодолимы. По этой причине я вскоре представлю королю свое прошение об отставке от имени всего правительства», — сказал Рютте.

Премьер Нидерландов заявил об этом на пресс-конференции, которая состоялась в пятницу, 7 июля. Точной даты, когда он намерен подать прошение об отставке он не назвал.

Ранее бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор предположил, что президент США Джо Байден вряд ли сможет доработать на своем посту до конца этого года. По его словам, сейчас глава американского государства находится на пределе своих сил и только зачитывает текст с бумаг, которые ему подают.