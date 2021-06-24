И. о. премьер-министра Нидерландов Марк Рютте заявил, что не станет участвовать в саммите ЕС — Россия. При этом он отметил, что не против идеи встречи руководителей Евросоюза с президентом РФ.

С таким заявлением Рютте выступил в преддверии саммита ЕС в Брюсселе, сообщило РИА «Новости».

«Я не возражаю против того, чтобы с Владимиром Путиным встретились два лидера (глава Евросовета Шарль Мишель и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен — прим. ред.). Сам я не буду встречаться с Владимиром Путиным как член ЕС», — сказал он.

С предложением о том, чтобы Евросоюз рассмотрел вопрос приглашения президента РФ на саммит России и ЕС, выступили канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон. Об этом сообщила газета Financial Times.

По данным нидерландского телеканала NOS, Рютте объяснил, что не хочет участвовать в саммите ЕС — Россия из-за дела о крушении самолета в 2014 году в Донецкой области Украины. Жертвами крушения стали 298 человек, 192 из них были гражданами Нидерландов.

Международная следственная группа заявила, что к этому делу причастны россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Материалы расследования, которые проводила российская сторона, следователи игнорируют или искажают.