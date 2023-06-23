23 июня 2023, 13:37
Премьер немецкой земли Саксония Кречмер призвал начать ремонт «Северного потока»
Премьер-министр земли Саксония Михаэль Кречмер предложил начать ремонт «Северного потока». По его словам, нет причин для того, чтобы газопровод простаивал. Об этом сообщил телеканал Welt TV.
Политик также призвал федеративное правительство раскрыть имеющиеся данные о подрыве трубопроводов, написал MK.RU.
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Жители Германии должны знать, кто причастен к диверсии, добавил Кречмер.
Германия
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