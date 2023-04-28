Мир 28 апреля 2023, 00:54 Премьер Молдавии заявил об отказе пускать Путина в страну Премьер Молдавии Речан: нынешние власти не позволят Путину въехать в страну РИА «Новости»

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Молдавские власти откажут во въезде в страну президенту России Владимиру Путину, заявил премьер-министр республики Дорин Речан. Слова политика привело РИА «Новости».

На вопрос журналиста, сможет ли въехать в Молдавию президент России, Речан категорически заявил: «Нет».

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Кишинев, по словам главы молдавского правительства, не потерпит вмешательства во внутреннюю политику со стороны представителей России. Речан подчеркнул, что никто из тех, кто не должен быть въехать на территорию страны, туда не попал.

Речь идет также и о деятелях культуры, которые принимают участие в избирательных кампаниях в Молдавии, заметил премьер-министр. В качестве примера он привел певца Филиппа Киркорова.

Молдавский депутат от правящей партии «Действие и солидарность» (ПДС) Оазу Нантой предложил ввести визовый режим с Россией. По его словам, об этом стоит задуматься для обеспечения национальной безопасности Молдавии в обозримом будущем.

Ранее президент Молдавии Майя Санду обвинила Россию в желании дестабилизировать ситуацию в республике. Автор Telegram-канала «Голос Мордора» напомнил, что Санду лишь завершила начатый ее предшественниками путь страны к нищете.