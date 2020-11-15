Премьер Молдавии проголосовал во втором туре президентских выборов

Премьер Молдавии Ион Кику проголосовал во втором туре президентских выборов. Он выразил надежду, что выбранный народом президент и правительство продолжат менять страну к лучшему.

«Это голосование покажет миру, что значит Молдавия и способны ли граждане Молдавии организовать свободные выборы. Было много напряжения, но я надеюсь, что сегодня народ поставит точку и завтра у нас будет выбранный народом президент, чтобы мы могли продолжить менять страну к лучшему», — приводит РИА «Новости» слова главы молдавского Кабмина.

Кику надеется, что выборы позволят выбраться из кризиса и уже со следующей недели политики продолжат работу.

Сегодня в Молдавии второй тур выборов президента. За пост главы государства борются действующий президент Игорь Додон и экс-премьер, лидер партии «Действие и солидарность» Майя Санду. В выборах победит тот, кого поддержат более 50% избирателей. Порога явки во втором туре нет.