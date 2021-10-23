Премьер Молдавии объяснил, зачем потушили Вечный огонь в Кишиневе

Потушенный Вечный огонь в Кишиневе не остался незамеченным. Жители города сочли неуважением лишать пламени памятник боевой славы и стали массово приносить туда зажженные свечи. С объяснением, зачем власти столицы все-таки потушили огонь, выступила премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица.

Премьер заверила, что Вечный огонь решили потушить из-за технической неисправности, а не ради экономии газа. Об этом она рассказала в эфире телеканала Moldova 1.

«Это была техническая неисправность, уже все исправлено, мы обеспечим, чтобы Вечный огонь горел», — подчеркнула Гаврилица.

Она отдельно отметила, что ситуация с газовым кризисом не имеет к этому никакого отношения.

Вечный огонь на мемориале славы советских солдат в Кишиневе в пятницу днем был временно потушен. Пресс-служба министерства обороны объяснила это низким давлением в газопроводе, а также сильным ветром, из-за которого пламя могло само погаснуть в любую секунду. В Минобороны добавили, что такие ситуации уже бывали, и ветер гасил Вечный огонь. На утечку газа тогда жаловались в компании «Кишинев-газ», но проблема до сих пор не исправлена.

Власти подчеркнули, что полностью Вечный огонь потушен не был. Погасло только пламя на самом мемориале. Частицу огня перенесли в Музей боевой славы Кишинева.