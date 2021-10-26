Премьер Молдавии назвала «фальшивой» новость о газовом контракте с Украиной

Премьер Молдавии Наталья Гаврилица заявила, что сообщения о газовом соглашении государственной компании Energocom с украинским «Нафтогазом» являются фальшивой новостью. Речь идет о поставках 700 миллионов кубометров газа.

«Это фальшивая новость, то есть это неправда. Появившаяся новость фальшива, и к ней нужно соответственно относиться», — сказала премьер-министр в эфире телеканала Pro TV.

Она добавила, что Молдавия заключала с украинской стороной только одно соглашение по газу. Согласно документу, Украина предоставила стране 15 миллионов кубометров газа, чтобы поддержать давление в газопроводной системе.

Ранее украинское издание «Экономическая правда» со ссылкой на источник в правительстве написало, что молдавская государственная компания Energocom заключила с украинским «Нафтогазом» рамочное соглашение. В документе якобы прописаны условия продажи до 700 миллионов кубометров газа Молдавии в случае необходимости.

Ранее правительство Молдавии сообщило, что компания Energocom подписала контракт с польским предприятием PGNiG о пробной закупке миллиона кубометров газа.