Премьер Молдавии Гаврилица рассказала о создании с Румынией коридора для эвакуации жителей Украины

Молдавия и Румыния договорились о создании «зеленого коридора» для эвакуации жителей Украины на территорию Евросоюза. Меру объяснили необходимостью облегчить проезд украинцам через молдавские земли.

Премьер-министр Наталья Гаврилица сообщила в Facebook о достигнутом с румынским коллегой Николаем-Ионелом Чукэ соглашением.

«В ходе беседы <…> мы решили обеспечить „зеленый коридор“, благодаря которому транзит украинских граждан через Молдавию будет более легким», — отметила она.

Румыния пообещала предоставить для этих целей транспорт. В случае необходимости в стране готовы увеличить число персонала для упрощения процедуры пересечения границы.

Гаврилица заявила, что многие украинцы из Молдавии едут в другие государства.

В ходе второго раунда переговоров России и Украины стороны в том числе обсуждали международно-гуманитарный вопрос. Делегации условились о создании специальных коридоров для вывоза мирных жителей и поставок продовольствия и медикаментов. Для эвакуации людей из Мариуполя и Волновахи 5 марта с 10:00 до 18:00 ввели режим тишины, но жителей в населенных пунктах заблокировали.