Премьер-министром Италии станет экс-глава Европейского центробанка

Новое правительство Италии возглавит бывший глава Европейского центробанка Марио Драги. Он уже дал формальное согласие на назначение.

Драги встретился с итальянским президентом Серджо Маттареллой вечером 12 февраля, сообщило агентство ANSА. Субботним днем он принесет присягу и после этого вступит в должность.

Маттарелла уже поручил будущему премьеру сформировать новое правительство и получил от него ряд предложений.

Его предшественник Джузеппе Конте объявил об отставке в конце января. Он покинул занимаемый пост после потери правящей коалиции большинства в верхней палате парламента.

Итальянские власти предприняли попытку избежать необходимости досрочных парламентских выборов. Новый кабмин хотят сформировать на основе расширенного парламентского большинства. Правительство предложили возглавить Драги, его кандидатуру поддержало большинство ведущих политических партий страны.

Марио Драги с 2011 по 2019 годы возглавлял Европейский центральный банк, а до этого шесть лет занимал пост руководителя итальянского ЦБ.