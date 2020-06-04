Премьер-министром Белоруссии стал выпускник МГИМО Роман Головченко

Новым премьер-министром Белоруссии стал выпускник МГИМО и глава Госкомвоенпрома Роман Головченко. Накануне Александр Лукашенко отправил правительство Белоруссии в отставку.

До назначения главой правительства Головченко был председателем Государственного военно-промышленного комитета. На этом посту его сменит Дмитрий Пантус, который был его заместителем.

Александр Лукашенко объявил о кадровых перестановках в правительстве на прошлой неделе. Вечером 3 июня он отправил действующий состав правительства во главе с Сергеем Румасом в отставку. Как узнал Sputnik Беларусь, в тот же день Лукашенко встречался с Головченко.

До этого, говоря о перестановках в правительстве, Лукашенко сказал, что революции ждать не следует.

Выборы президента Белоруссии пройдут 9 августа.

Роману Головченко 46 лет. Он окончил МГИМО и Академию управления. Работал в Совете безопасности, Генеральной прокуратуре, администрации президента, был в дипломатической миссии в Польше. В 2013-2018-м был послом Белоруссии в ОАЭ, Катаре, Кувейте и Саудовской Аравии. Потом возглавил Госкомвоенпром.