Премьер-министром Белоруссии стал выпускник МГИМО Роман Головченко
До назначения главой правительства Головченко был председателем Государственного военно-промышленного комитета. На этом посту его сменит Дмитрий Пантус, который был его заместителем.
Александр Лукашенко объявил о кадровых перестановках в правительстве на прошлой неделе. Вечером 3 июня он отправил действующий состав правительства во главе с Сергеем Румасом в отставку. Как узнал Sputnik Беларусь, в тот же день Лукашенко встречался с Головченко.
До этого, говоря о перестановках в правительстве, Лукашенко сказал, что революции ждать не следует.
Выборы президента Белоруссии пройдут 9 августа.
Роману Головченко 46 лет. Он окончил МГИМО и Академию управления. Работал в Совете безопасности, Генеральной прокуратуре, администрации президента, был в дипломатической миссии в Польше. В 2013-2018-м был послом Белоруссии в ОАЭ, Катаре, Кувейте и Саудовской Аравии. Потом возглавил Госкомвоенпром.