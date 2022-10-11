Лиз Трасс захотели убрать с поста премьера Великобритании | 360°

Мир 11 октября 2022, 04:24 Поделиться Telegram

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Viber Лиз Трасс захотели убрать с поста премьера Великобритании Обозреватель The Guardian Ронсли предрек завершение премьерства Лиз Трасс РИА «Новости»

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Политика премьер-министра Лиз Трасс спровоцировала недовольство среди политических кругов Британии. Критику в адрес главы Консервативной партии выражают оппозиция, лейбористы и шотландские националисты.

Как пишет главный политический обозреватель The Guardian Эндрю Ронсли, рейтинги популярности премьер-министра Лиз Трасс упали очень низко, а поддержка среди депутатов-консерваторов практически иссякала.

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«Ее рейтинги одобрения упали ниже, чем у Терезы Мэй незадолго до того, как ей пришлось уйти в отставку, и ниже, чем у Бориса Джонсона незадолго до его изгнания с Даунинг-стрит», — отмечено в статье.

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Так, действия премьер-министра поддерживают 18% британцев, однако 55% выразили разочарование ее работой. На этом фоне заметно усилились позиции лидера Лейбористской партии Кира Стармера.

Автор статьи отметил, что ни один британский лидер не становился настолько непопулярным за такое короткое время. По его словам, Трасс «зачистила» практически всех, кто был против нее.

По словам Ронсли, сейчас в Великобритании наблюдается «период многочисленных чрезвычайных ситуаций», когда недееспособное правительство пытается что-то сделать.

Лиз Трасс возглавила британский кабинет министров 5 сентября. Сейчас ее правительство испытывает шквал критики из-за нового плана поддержки экономики, в котором прописано масштабное снижение налогов.

Несколько дней назад премьер-министр Великобритании Лиз Трасс зачитала свою программную речь на конференции Консервативной партии в Бирмингеме. Однако активистам Greenpeace не понравились ее обещания, они попытались сорвать выступление.

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