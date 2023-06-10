Мир 10 июня 2023, 14:08 Премьер-министра Канады Трюдо заметили в Киеве CBC: премьер-министр Канады Трюдо прибыл в Киев с необъявленным визитом Официальный сайт Президента Украины

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Поездку премьер-министра Канады Джастина Трюдо в Киев руководства двух стран готовили в условиях строгого запрета новостей. Поэтому приезд в украинскую столицу североамериканского политика для многих стал сюрпризом. Как сообщил телеканал CBC, главу правительства Канады сопровождает его заместитель и министр финансов Христя Фриланд.

По данным журналистов, Трюдо встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским для обсуждения дальнейшей военной и финансовой помощи со стороны Канады, а также выступит в Верховной раде Украины.

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Канадские СМИ отметили, что Трюдо покинул страну на фоне политического кризиса, связанного с предполагаемым вмешательством Китая в федеральные выборы, которые привели к отставке генерал-губернатора Дэвида Джонстона, а также во время масштабных лесных пожаров в Квебеке.

Это вторая поездка Трюдо на Украину с февраля 2022 года. Тогда его поездку также не объявляли до последнего момента.

В прошлом году глава канадского правительства открыл посольство страны в Киеве и впервые лично встретился с Зеленским. В последний раз политики виделись на саммите стран G7 в Хиросиме.