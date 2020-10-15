Премьер-министра Финляндии раскритиковали за фото без лифчика
Премьер-министр Финляндии Санна Марин подверглась критике за фото, где она запечатлена в пиджаке, под которым нет лифчика. Об этом сообщила «Экспресс-газета» со ссылкой на зарубежные СМИ.
В соцсетях многие написали, что такое фото якобы позорит и страну, и политика. Сама Марин не стал это комментировать или как-то оправдываться. Ее сторону приняли многие ее сторонники. Появился даже флешмоб #imwithsanna, в рамках которого девушки фотографируются в похожих нарядах.