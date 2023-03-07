Мир 07 марта 2023, 23:21 Премьер-министра Эстонии Каллас заподозрили в фальсификации выборов «Политика сегодня»: премьера Эстонии Каллас заподозрили в фальсификации выборов

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Правящая «Партия реформ» во главе с премьер-министром Каей Каллас на прошедших выборах в Эстонии выбилась в лидеры, чем насторожила многих избирателей. Результате голосования показались многим жителям страны сфальсификацированными. Об этом сообщила «Политика сегодня».

Политики смогли обойти партию консерваторов (EKRE), которая в случае победы планировала отказаться от сотрудничества с США и перестать поставлять вооружение на Украину. Изначально партия «Партия реформ» уступала противнику с результатом 20% голосов против 25%, однако по результатам голосования неожиданно вырвалось вперед, набрав 31%.

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В связи с этим представители EKRE потребовали обнародовать данные электронного голосования.

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