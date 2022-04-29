Премьер-министра Британских Виргинских островов арестовали по делу о наркотиках

В аэропорту Майами задержали премьер-министра Британских Виргинских островов Альтуро Фахи и директора портов Карибской территории Олеанвину Мейнард. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

Фахи и Мейнарда задержали по подозрению в сговоре с целью импорта кокаина и отмывания денег. Отмечается, что они намеревались встретиться с наркоторговцами из Мексики, которые оказались агентами под прикрытием. Подозреваемые рассчитывали получить 700 тысяч долларов наличными за помощь в контрабанде наркотиков из Колумбии в США.