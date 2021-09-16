Президент США Джо Байден забыл имя премьер-министра Австралии Скотта Моррисона на мероприятии, посвященном официальному объявлению о создании альянса AUUKUS, в котором также принимал участие премьер Великобритании Борис Джонсон, сообщила газета The Australian.

«Спасибо, Борис. И я хочу поблагодарить вот этого парня снизу. Спасибо большое, друг. Я ценю это, господин премьер-министр», — сказал Байден. В этот момент он обращался к экрану, на котором было изображение Моррисона.

При этом премьер-министр Велкобритании поблагодарил главу Белого дома в ответ.

Власти США, Великобритании и Австралии подписали новое партнерство в сфере обороны и безопасности AUKUS. По словам представителя Белого дома, партнерство рассчитано на ближайшие 18 месяцев. Подписанный документ также направлен на защиту трех стран от эволюционирующих угроз. Он должен усилить сотрудничество США, Великобритании и Австралии в сферах кибербезопасности, искусственного интеллекта и квантовых технологиях.