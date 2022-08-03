Премьер-министр Венгрии встретился с Трампом в США

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан провел переговоры с экс-президентом США Дональдом Трампом. Об этом пресс-секретарь венгерского политика Берталан Хаваши сообщил агентству MTI.

Встреча прошла в имении Трампа в Бедминстере, штат Нью-Джерси. Кроме Орбана на переговорах присутствовали глава МИД Венгрии Петер Сийярто, председатель парламентской комиссии по иностранным делам Жолт Немет, советник премьера по политическим вопросам Балаж Орбан.

«Венгерско-американские политические отношения были на пике, когда Дональд Трамп был президентом Соединенных Штатов. Надеемся, что наши отношения и дальше будут на том же уровне!» — сказал позже Сийярто.

Бывший американский лидер заявил, что доволен переговорами. По его словам, они с Орбаном отметили победу венгерского политика на парламентских выборах в апреле.

Орбан прилетел в США по приглашению Трампа для участия в Конференции консервативных политических действий в Далласе, штат Техас.

Бывший президент США в начале июля выступил перед сторонниками в Анкоридже (штат Аляска) и в очередной раз подверг критике политику действующего главы Белого дома Джо Байдена. По словам Трампа, тот превратил страну в слабеющую державу. Об этом написала газета «Известия».