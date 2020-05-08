Премьер-министр Великобритании выразил признательность за вклад СССР в победу над нацизмом

Владимир Путин и Борис Джонсон в телефонном разговоре поздравили друг друга с 75-й годовщиной Победы, ставшей «величайшим событием XX века, примером беспрецедентного сотрудничества стран антигитлеровской коалиции».

Президент России отметил, что в стране помнят о подвиге, который совершили британские моряки, участники Северных конвоев, «благодаря которому советская армия и промышленность получали необходимые в ходе войны вооружение и материалы».

«Борис Джонсон в свою очередь выразил от имени британского народа признательность в связи с решающим вкладом Советского Союза и его вооруженных сил в достижение победы над общим врагом», — говорилось в заявлении.