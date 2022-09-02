Все новости

Происшествия

04 сентября 2022, 09:39

Стали известны личности погибших при восхождении на Ключевскую Сопку

Мир

04 сентября 2022, 09:32

США не поддержали идею визовых ограничений для всех россиян

Спецоперация

04 сентября 2022, 08:56

Власти Энергодара заявили о попадании снаряда ВСУ в энергоблок Запорожской АЭС

Мир

04 сентября 2022, 08:52

«Мы паникуем. Европа тоже». В Великобритании испугались остановки «Северного потока»

Спецоперация

04 сентября 2022, 08:34

Девять человек получили ранения за сутки в ДНР из-за украинских обстрелов

Происшествия

04 сентября 2022, 08:18

Пожилой инвалид погиб при пожаре в Костанайской области Казахстана

Спецоперация

04 сентября 2022, 07:48

Украинские военные обстреляли Донецк

Мир

04 сентября 2022, 07:27

Десять человек пострадали в результате пожаров на севере Казахстана

Армия

04 сентября 2022, 06:01

Российские войска уничтожили десант условного противника на учениях «Восток-2022»

Мир

02 сентября 2022, 08:38

Премьер-министр Украины потребовал от США и Германии новые танки

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль попросил танки Abrams у США и Leopard 2 у Германии

Читать 360tv в

Вооруженные силы Украины нуждаются в современных боевых танках, поэтому США следует поставить им Abrams, а Германии — Leopard 2. Об этом заявил журналистам премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, сообщил ТАСС.

Он призвал изменить философию военной помощи и поставить современные танки. Немецкие власти поддержали страну, но украинским военным все равно нужно больше оружия и оснащения. Например, ФРГ одобрила поставку четырех систем противовоздушной обороны IRIS-T, а нужно 12.

«Мы ожидаем от США, что они поставят свои танки Abrams, а от Германии мы ожидаем Leopard 2. Это современные танки, в которых Украина нуждается на поле боя», — сказал Денис Шмыгаль.

Украине грозит гиперинфляция, поэтому Германия, по мнению премьер-министра Украины, должна помочь финансово и сыграть ведущую роль в предоставлении помощи со стороны МВФ или Еврокомиссии.

Канцлер Германии Олаф Шольц объявил на выступлении в Праге о новых поставках на Украину. ВСУ получат суперсовременное немецкое оружие, в том числе средства противовоздушной обороны, радары и разведывательные беспилотники.

Германия

США

ВСУ

Украина

0

0

0

0

0

0