Премьер-министр Украины снова упомянул о конфискации российских активов | 360°

Мир 22 октября 2022, 19:12 Премьер-министр Украины снова упомянул о конфискации российских активов Премьер-министр Шмыгаль призвал проработать механизм передачи Украине российских активов Pxhere

Читать 360tv в

Премьер Украины Денис Шмыгаль призвал разработать механизм конфискации российских активов для передачи их киевским властям и странам Европы. Об этом он заявил в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Шмыгаль отметил, что на Украине должны найти такую формулу конфискации, которую в перспективе сможет ввести каждая страна в свое законодательство.

Реклама

«Затем каждая страна должна конфисковать все российские государственные активы в пределах своей досягаемости, пока Россия не будет готова выплатить репарации или компенсации. Конфискованные активы могут быть проданы», — отметил он.

Реклама

По его словам, рабочая группа в Киеве уже занимается разработкой предложений по данному вопросу. При этом Шмыгаль считает, что российские средства «могли бы принести пользу и европейским странам», которые страдают из-за миграционного кризиса.

Премьер Украины подчеркнул, что в июле Всемирный банк оценил потери киевского режима в 350 миллиардов долларов. Сейчас эта сумма составила свыше 750 миллиардов, добавил он.

Кабмин Украины в августе подписал указ президента Зеленского о конфискации российского имущества и активов на территории страны, в которые входят 903 объекта. Выручку предполагалось отдать на оборону и восстановление киевских земель. Спустя время Зеленский сообщил, что страна уже изъяла активы России на сумму 765 миллионов долларов. На прошлой неделе страны G7 пообещали найти возможность потратить замороженные российские активы на Украину.