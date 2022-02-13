Премьер-министр Украины призвал граждан не паниковать

Гибридная война ведется против Украины уже много лет, но гражданам не следует поддаваться панике, которая лишь способствует уничтожению страны. Об этом в своем видеообращении к украинцам заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

«Газовый кризис в Европе, расшатывание курса гривны, кибератаки на правительственные ресурсы, массовые псевдоминирования объектов инфраструктуры, проплаченные митинги. Это все элементы гибридной войны. И самый страшный из них — дезинформация с нагнетанием паники», — сказал премьер-министр.

Он добавил, что информация распространяется в мире очень быстро и панические настроения являются настоящим подарком для врага.

«Именно паника лучше танков и автоматов уничтожает государства», — подчеркнул Шмыгаль.

Он сообщил, что времена, когда украинская армия была слаба, давно прошли. Также уверенно страна чувствует себя в экономической сфере.

Ранее в США был сделан ряд заявлений относительно возможного вторжения России на Украину. Даты начала военных действий озвучили госсекретарь США Энтони Блинкен, агентство Bloomberg и президент страны Джо Байден. Доказательств своим утверждениям они не представили.