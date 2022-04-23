Премьер-министр Украины обсудил в США санкции против России

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе встречи в Вашингтоне с госсекретарем США Энтони Блинкеном и советником главы американского государства по национальной безопасности Джейком Салливаном обсудил помощь своей стране и продолжение давления на Россию. Об этом сообщили в госдепартаменте и Белом доме.

По информации пресс-службы Белого дома, в ходе встречи с Салливаном стороны обсуждали оборонную, экономическую и гуманитарную поддержку, которую оказывает США. Также они обсудили усилия по созданию дополнительных издержек для России «за ее неспровоцированную агрессию».

С Блинкеном Шмыгаль говорил о «наиболее насущных потребностях» Украины, о гуманитарном кризисе и о дополнительных возможностях для оказания Украине американской поддержки.

По словам Шмыгаля, которые он произнес перед встрече с Блинкеном, Украине необходимо оружие и боеприпасы, финансовая поддержка и «европейские перспективы». Также следует применть новые санкции против России, отметил украинский премьер.

Ранее Пентагон сообщил о поставках Украине вертолетов и гаубиц. Выделяемая Вашингтоном Киеву военная помощь включает в себя более 700 барражирующих снарядов Switchblade, 90 гаубиц и 16 вертолетов Ми-17. Общий объем выделяемой Украине военной помощи с 24 февраля оценивается в 3,4 миллиарда долларов, а с января 2021 года — в 4 миллиарда долларов.