Премьер-министр Украины объявил о невозможности выполнить требования Путина

Украина не сможет выполнить требования, озвученные президентом России Владимиром Путиным. Об этом заявил в эфире телеканала ICTV премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

«Для независимой, суверенной Украины и для меня как премьер-министра нашего государства это невозможно», — объяснил причину отказа глава украинского правительства.

Ранее Владимир Путин сообщил, что для нормализации отношений между двумя странами Украине необходимо признать Крым российским полуостровом и отказаться от идеи о вступлении в НАТО.

Ранее глава МИД страны Дмитрий Кулеба заявил, что Украина никогда не признает суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Дипломат назвал подобное абсурдом. Он также подчеркнул, что Москва, признавая независимость самопровозглашенных ДНР и ЛНР, признает таким образом собственную отвественность за вооруженный конфликт на юго-востоке Украины.

Президент России Владимир Путин 21 февраля объявил о признании независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Ранее с просьбой к нему обратились руководители данных территорий Денис Пушилин и Леонид Пасечник.