Премьер-министр Украины назвал демократию главным достижением страны
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что демократия — главное достижение страны за последнее десятилетие. Об этом сообщил RT со ссылкой на местные СМИ.
«Главным достижением нашей страны за последние десять лет является демократия, и как демократия мы уже состоялись», — уверен министр. Также он добавил, что в стране царит «дух свободы и желание меняться».
По его словам, главная задача правительства — развитие украинской экономики. Он считает, что в ближайшие годы украинское государство станет «одним из наиболее успешных и интересных в мире».