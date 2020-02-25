Премьер-министр Украины назвал демократию главным достижением страны

«Главным достижением нашей страны за последние десять лет является демократия, и как демократия мы уже состоялись», — уверен министр. Также он добавил, что в стране царит «дух свободы и желание меняться».

По его словам, главная задача правительства — развитие украинской экономики. Он считает, что в ближайшие годы украинское государство станет «одним из наиболее успешных и интересных в мире».