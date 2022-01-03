Премьер-министр Судана подал в отставку

Премьер-министр Судана Абдалла Хамдок объявил, что уходит в отставку. Он информировал об этом в эфире государственного телевидения и подчеркнул, что управлять правительством последние два года, в не самое легкое для Судана время, для него было большой честью. Хамдок отметил, что кабинету министров за это время удалось реализовать крайне важную вещь: вывести страну из условий международной изоляции.

«Я объявляю об отставке с поста премьер-министра, оставляя это место другим сынам и дочерям родины, чтобы они продолжили управлять дорогой родиной, пройдя с ней то (время), что осталось от переходного периода, в направлении гражданского, демократического государства», — сказал премьер в обращении.

По словам Хамдока, на протяжении всего времени своей работы на высоком посту он старался всеми силами уберечь Судан от того, чтобы он полностью не скатился к катастрофе. Абдалла Хамдок добавил, что для перехода к демократическому государству необходимо наладить диалог между представителями разных политических сил, сообщило «РИА Новости».

Ранее 25 октября суданские военные задержали Хамдока и еще нескольких министров. В стране объявили роспуск органов власти. Позже премьер и его супруга вернулись в свою резиденцию в столице, где находились под домашним арестом. Позже военные Судана и Хамдок договорились о том, чтобы принять декларацию. Она предусматривала его возвращение на пост и формирование правительства технократов.