Премьер-министр Словакии раскритиковал прокурора страны за поездку в Россию

Премьер-министр Словакии Эдуард Хегер выступил с критикой прокурора страны Мароша Жилинки за то, что тот позволил себе поездку в Россию. Жилинка побывал в нашей стране с 11 по 13 января, чтобы побывать в празднованиях, посвященных 300-летию российской прокуратуры. Слова Хегера прозвучали в эфире радио RTVS.

Хегер выразил мнение, что представители Словакии не должны отмечать никакие праздники вместе с теми странами, которые имеют проблемы с уважением основных прав и свобод, а еще накаляют военную напряженность или позволяют себе нарушить целостность территории других государств. «Перестаю понимать Жилинку», — констатировал он.

Помимо этого, словацкий премьер-министр выступил с осуждением личной встречи Жилинки с генеральным прокурором Росси Игорем Красновым, поскольку второй внесен в санкционный список ЕС. Хегеру не понравилось и то, что участники указанной встречи договорились сотрудничать по борьбе с киберпреступностью. По мнению Херега, Россия может представлять некую угрозу для европейских стран именно в плане кибербезопасности.

Ранее на разнообразную критику данной поездки ответил и сам Жилинка. Он сказал, что не принимает никакое черно-белое видение мира. Он считает, что личные контакты с главами органов-партнеров в других странах нужны и крайне полезны для того, чтобы прокуратуры разных государств смогли достигать общих целей. Главной целью Жилинка наззвал верховенство закона в общемировом масштабе.