Премьер-министр Северной Македонии покинет свой пост

Премьер-министр Северной Македонии, а также занимающий должность главы правящей партии «Социал-демократический союз Македонии» (СДСМ) Зоран Заев прекращает свою деятельность на обоих постах. Об этом он сообщил в соцсетях, написал RT.

«Я ухожу в отставку с должности премьер-министра Северной Македонии и главы правящей партии СДСМ», — говорится в сообщении Заева в его Facebook-аккаунте.

О том, что послужило причиной такого решения, премьер-министр не рассказал. Он лишь выразил слова гордости за то, что в партии появилась свобода и демократия.