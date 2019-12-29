Премьер-министр Польши в ответ на слова Путина приравнял Сталина к Гитлеру

По словам польского главы правительства, Матеуша Моравецкого, пакт Молотова-Риббентропа на самом деле был не «пактом о ненападении», а военным союзом. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

По его мнению, пакт «был политическим и военным союзом, делящим Европу на две сферы влияния».

«Союз Гитлера и Сталина был блестяще реализован. 1 сентября 1939 года гитлеровская Германия с запада ударила в Польшу, а 17 сентября СССР сделал то же самое, атакуя с востока. XX век прине с миру невообразимые страдания и смерть сотен миллионов людей — убитых во имя тоталитарных идеологий: нацизма, фашизма и коммунизма», — заявил Моравецкий.

Ранее на пресс-конференции президент России Владимир Путин заявил, что Сталин, в отличии от многих европейских лидеров, единственный лично не контактировал с Гитлером. Он также указал, что советская армия вошла в Польшу, когда правительство последней не контролировало свои вооруженные силы и «само находилось в районе румынской границы».

По его словам, сталинизм есть за что упрекнуть, однако посчитал недопустимым проводить соответствия между СССР и Германией того времени.

Пакт Молотова-Риббентропа был заключен между Советским Союзом и Третьим Рейхом в августе 1939 года. Незадолго до этого СССР не раз обращался к Польше с предложениями заключить договор, предусматривающий войну между СССР и Германией в случае, если последняя нападет на Польшу. Варшава дала категорический отказ, указав, что доверяет договору о ненападении с Германией.