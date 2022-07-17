Премьер-министр Польши предсказал проблемы с углем

Потребители энергоресурсов в Польше в ближайшее время столкнуться с нехваткой угля, заявил премьер-министр Матеуш Моравецкий. Его слова передало РИА «Новости».

Моравецкий находится с рабочей поездкой в Щецинском районе. Местные жители поинтересовались у главы правительства, где можно купить уголь за 996 злотых за тонну (11,9 тысячи рублей). При этом на ближайшем складе уголь продается за 2,9 тысячи злотых (34,8 тысячи рублей).

«Действительно, есть проблема на стыке нашей попытки построить систему, которая приведет к тому, что можно будет покупать уголь по этой фиксированной цене», — признался Моравецкий.

До этого президент Польши Анджей Дуда подписал закон о выплате компенсаций компаниям, продающим населению уголь не дороже 996 злотых за тонну. В Польше, как и в других странах Европы начался энергетический кризис после введения санкций против России.