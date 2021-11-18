Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий решил предложить Германии отказаться от газопровода «Северный поток — 2». О своих планах он заявил в интервью журналисту немецкой газеты Bild.

«Да, конечно, нужно остановить „Северный поток — 2“», — радикально ответил Моравецкий на вопрос о том, что он собирается сказать канцлеру ФРГ Олафу Шольцу в ходе их возможного будущего телефонного разговора.

Он объяснил, что считает нужным остановку строительства газопровода в Германии из-за того, что следует «работать вместе во имя мира и не давать Путину дополнительных денег в виде платежей за энергоресурсы, чтобы он мог продолжать наращивать вооружение». Моравецкий подчеркнул, что Польша защищает сейчас границы Евросоюза на своей территории.

Ранее Матеуш Моравецкий не раз негативно высказывался о России и ее деятельности. Он заявлял, что Россия с помощью экспорта газа якобы шантажирует ЕС, заставляя его членов принимать выгодные ей решения, и уже призывал Германию остановить реализацию проекта «Северный поток — 2».

Власти Германии не собирались препятствовать строительству газопровода, но в том случае, если транзит пройдет через Украину.