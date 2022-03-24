Премьер-министр Польши Моравецкий заявил, что экономика страны переживает трудные времена

Экономика Польши столкнулась со значительными трудностями. Такой информацией поделился премьер-министр страны Матеуш Моравецкий. Об этом сообщил «ПолитЭксперт».

Политик заявил, что сакнции против России также бьют по странам Европы. При этом от ограничений страдают в том числе обычные жители Польши.

«Мы сильно надавливаем на Европу в части санкций в области нефти и газа. И мы видим, что делается на рынках нефти и газа во всем мире. Цены очень сильно растут. Это означает, что кошельки поляков и других граждан Европы худеют», — заявил премьер-министр.