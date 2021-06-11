Премьер-министр Польши: Baltic Pipe будет достроен в срок

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий уверен, что газопровод Baltic Pipe будет достроен вовремя. Об этом сообщило агентство «Прайм».

По данным сайта «Утро.ру», министр объявил, что строительство продолжится, несмотря на то, что Дания отозвала разрешение на укладку труб на своей территории. Также Моравецкий выразил надежду, что это временное решение правительства.

«Эту инвестицию мы точно завершим, но мне важно, чтобы мы завершили ее до срока или в срок. А не через полгода после срока», — заключил он.