Премьер-министр Перу ушел в отставку из-за публикаций прессы о домашнем насилии

Премьер-министр Перу Эктор Валер Пинто подал в отставку через четыре дня после назначения. Такое решение он принял на фоне скандала из-за публикаций СМИ.

На пресс-конференции Валер Пинто заявил, что принимает это поражение. По его словам, он стал мишенью для перуанских газет, которые создали ему крайне жестокий образ, сообщило информационное агентство Andina.

Пинто добавил, что на политическом поле нужно уметь признавать победы и поражения. При этом он подчеркнул, что его поражение было построено на ложных фактах.

Ранее местные СМИ сообщили, что в 2016 году жена Пинто обвинила его в домашнем насилии против себя и их дочери. Эти публикации вызвали широкий резонанс и критику в адрес политика со стороны общественности.

Пинто все обвинения отрицает. По его словам, они не имеют отношения к реальности. Теперь политик решил временно удалиться, чтобы «залечить раны», но вернется, когда этого захочет общество.