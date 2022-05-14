Премьер-министр Новой Зеландии заразилась коронавирусом

Новозеландский премьер-министр Джасинда Ардерн получила положительный результат теста на коронавирус. О заболевании ковидом она сообщила в Instagram*.

«Несмотря на все усилия, к сожалению, я присоединилась к остальным членам своей семьи и получила положительный результат теста на COVID-19», — написала в соцсети глава правительства Новой Зеландии.

Она уточнила, что находится на карантине с воскресенья, 8 мая. Ардерн отправилась на самоизоляцию после того, как каранавирус подтвердился у ее дочери и супруга Кларка Гейфорда.

Согласно информации на сайте правительства Новой Зеландии, первые симптомы ковида появились у премьера вечером в пятницу, 13 мая. Ардерн придется соблюдать режим самоизоляции до утра 21 мая. По возможности она будет выполнять свои рабочие обязанности с дистанционном режиме.

Ранее Минздрав Новой Зеландии сообщил, что в стране зафиксировали первый случай заражения штаммом «омикрона» BA.5.

*Instagram — соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской организацией.