Премьер-министр Новой Зеландии отменила собственную свадьбу из-за коронавирусных ограничений

Введенные в Новой Зеландии коронавирусные ограничения вынудили премьер-министра страны Джасинду Ардерн отменить собственную свадьбу. Об этом она объявила на пресс-конференции, сообщил сайт New Zealand Herald.

«Моя свадьба тоже отменена, но я лишь отношусь к жителям Новой Зеландии, которые также столкнулись с подобным. Могу сказать, что я ничем не отличаюсь от остальных граждан», — заявила Ардерн.

С 24 января Новая Зеландия переходит на «красный» уровень опасности коронавирусной инфекции. На массовых мероприятиях, в том числе свадьбах, разрешено присутствие не более 100 человек.

При отсутствии вакцинации количество гостей лимитируется 25 гостями.

Ардерн также призвала соотечественников не тянуть с вакцинацией. Она отметила, что по всей стране открыты медицинские пункты, где можно поставить прививку.

Всего в Новой Зеландии с начала пандемии коронавируса заразились почти 16 тысяч человек, 52 человека погибли.