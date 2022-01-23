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    23 января 2022, 07:17

    Премьер-министр Новой Зеландии отменила собственную свадьбу из-за коронавирусных ограничений

    Премьер-министр Новой Зеландии Ардерн отменила свою свадьбу из-за ковид-ограничений

    Максим Зинкин

    Введенные в Новой Зеландии коронавирусные ограничения вынудили премьер-министра страны Джасинду Ардерн отменить собственную свадьбу. Об этом она объявила на пресс-конференции, сообщил сайт New Zealand Herald.

    Премьер-министр Новой Зеландии отменила собственную свадьбу из-за коронавирусных ограничений

    «Моя свадьба тоже отменена, но я лишь отношусь к жителям Новой Зеландии, которые также столкнулись с подобным. Могу сказать, что я ничем не отличаюсь от остальных граждан», — заявила Ардерн.

    С 24 января Новая Зеландия переходит на «красный» уровень опасности коронавирусной инфекции. На массовых мероприятиях, в том числе свадьбах, разрешено присутствие не более 100 человек.

    При отсутствии вакцинации количество гостей лимитируется 25 гостями.

    Ардерн также призвала соотечественников не тянуть с вакцинацией. Она отметила, что по всей стране открыты медицинские пункты, где можно поставить прививку.

    Всего в Новой Зеландии с начала пандемии коронавируса заразились почти 16 тысяч человек, 52 человека погибли.