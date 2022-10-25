Премьер-министр Норвегии выступил против изоляции России | 360°

Мир 25 октября 2022, 15:43 Премьер-министр Норвегии выступил против изоляции России Премьер Норвегии Стере призвал не изолировать и напрямую общаться с Россией РИА "Новости"

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Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере насторожен тем, что у Запада так мало прямых контактов с Россией. Об этом он сообщил во время выступления в парламенте страны, сообщил RT со ссылкой на данные телекомпании NRK.

Стере подчеркнул, что в изоляции России нет положительных сторон.

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«Настораживает, что сегодня у нас так мало контактов и прямого общения с Россией», — сказал премьер Норвегии.

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Он заметил, что из-за отсутствия прямых контактов с российскими властями сокращается возможность достижения мира на Украине.

Публицист Иван Новоселов отмечал, что антироссийские санкции создали плохой прецедент, после которого США могут ввести любые законы и принудить другие страны соблюдать их.